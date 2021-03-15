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    • 15.03.2021 11:45
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    • 15.03.2021 11:45
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    SON DAKİKA: Kardeş dehşeti! Oyun oynarken kolonya döküp yaktı

    'de iki kardeş oyun oynarken 12 yaşındaki abi . 9 yaşındaki kız kardeşi 'nın üzerine kolonya döküp yaptı. Vücudunda 2. derece yanık oluşan ve ağır yaralanan küçük çocuk 'nde tedaviye alındı.

    DHA
    Kardeş dehşeti! Kolonya döküp yaktı

    Dün akşam 20.00 sıralarında ilçesi, Yenice Mahallesi, Karanfil Sokak'ta , adlı kız çocuğunun üzerine ağabeyi . oyun maksatlı bir şişe kolonyayı döktü.

    ELBİSESİ ALEV ALDI
    Ardından da çakmağı çaktı. Küçük kızın, elbiselerinin alev alması üzerine çocuklar çığlık attı. Sesi duyan aile su ile alevleri söndürürken özel araç ile Elif K. 'ne kaldırıldı.

    AĞIR YARALI
    Vücudunda 2. derece yanıklar oluşan Elif K., 'yla Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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