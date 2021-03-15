Bankadan para çekemeyince öğrendi! Ölü görünüyormuş!





MAHALLE MUHTARI HEP YANINDAYDI

Sürecin başından sonuna kadar Nursan Spragins'in yanından ayrılmayan Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal da mahallesinin sakinlerinden olan kadınla kimlik sorunu yaşadığı sırada tanıştıklarını anlatarak "Bu süreç bizim için zorlu geçti Kemer'de görev yapan bir önceki kaymakam Murtaza Dayanç bey sağolsun ilgilendi. 2015'de çıkan yasalara göre tanıdığınız biri diyecek siz evet bu şahıs sorduğunuz kişidir diye imza vermesi gerekiyor. Yakınlarını da bulamadık, sonra bulduk yakınlarını ama Nursan'ın öldüğünü sanıyorlar. Sonra görüştürdük birbirleriyle ve başvurumuzu yaptık sağolsun Nüfus Müdürümüz Emine Erten hanım ve geçen dönem kaymakamımız Murtaza Dayanç bey de çok yardımcı oldular" diye konuştu.