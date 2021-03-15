



Gülser, "Üçüz çocuklarım Recep, Tayyip ve Erdoğan deprem yılında dünyaya geldiler. Depremin ardından İstanbul'a gittik, Cumhurbaşkanımız ile görüştük, gelip üçüzleri göreceğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla üçüzlere bir ev yaptırıldı. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. O Allah'ı seviyor, biz onu seviyoruz. Ben de bundan dolayı çocuklarımın isimlerini Recep, Tayyip ve Erdoğan bıraktım.