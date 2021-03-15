SON DAKİKA: PKK'dan kaçması 7 yıl sürdü! Korkunç dehşeti anlattı

Çocuk yaşta örgüt üyelerine teslim edildiği gün sabahlara kadar ağlayıp PKK'lılara kendisini bırakmaları için yalvaran ancak kendisini kimsenin duymadığını anlatan 23 yaşındaki kadın, PKK'nın kaçırdığı örgüt üyelerine "ben anneme koştum. Sizin anneleriniz de kollarını açmış sizi bekliyor" diye seslendi.
Sabah'ın haberine göre; terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar sürerken, terör örgütü tarafından kandırılarak veya kaçırılarak dağa çıkarılan gençlerin kurtarılması için İçişleri Bakanlığı'nın 4 yıl önce başlattığı ikna projesiyle 2020 yılında 243, bu yıl ise ikna yoluyla 31 örgüt üyesi teslim oldu. Jandarma ekiplerinin aileleriyle irtibat kurduktan sonra ikna yoluyla teslim olan 23 yaşındaki D.N. kod adlı PKK'lı kadının ifadesi.
OSMAN BAYDEMİR DÖNEMİNDE KATILDI
2013'de Osman Baydemir'in Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimde, Dicle-Fırat Kültür Merkezi'nde gençlere yönelik belediyenin kurslarına katılan ve o dönem 15 yaşında olan D.N. terör örgütü PKK üyeleri tarafından dağa kaçırıldı. İkna projesi kapsamında örgütün elinden 8 yıl sonra kaçarak devlete sığınan örgüt üyesi kadın, terör örgütünde yaşadıklarının iç yüzünü anlattı.