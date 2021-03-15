Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.03.2021 16:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2021 17:08
    ABONE OL

    açıklarında kaybolmuştu! Tim Komutanı 'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu

    'nin ilçesi açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Komutanı Kıdemli Başçavuş 'nun cansız bedeni bulundu.

    DHA
    Cansız bedeni 18 gün sonra bulundu

    Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off- Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait 'Çarpışantürk- 1' isimli fiber tekne ile 26 Şubat cuma günü balık tutmak için denize açıldı.

    TEKNE SAHİBİNİN CANSIZ BEDENİ 2 SAAT SONRA BULUNDU
    Alabora olan tekneden 2 uzman erbaş, yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı. Teknenin sahibi Kenan Çarpışantürk'ün kazadan yaklaşık 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

    KOMUTANIN CANSIZ BEDENİ 18 GÜN SONRA 5.5 MİL DOĞUDA BULUNDU
    Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni arama kurtarma ekipleri tarafından kazadan 3 gün sonra bulundu. Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni ise, 18 gün sonra teknenin battığı yerin 5.5 mil doğusunda Kefaloz Kırmızıtopraklar mevkiinde kıyıya vurmuş olarak bulundu.
        Haberler Yaşam Gökçeada açıklarında kaybolmuştu! Tim Komutanı Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu