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    • Yaşam
    • 15.03.2021 18:24
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    • 15.03.2021 18:24
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    Müşteriye tekme tokat saldıran ler bıçaklandı

    Adıyaman’da, taksiye binerek para vermediği iddia edilen müşteri ile ler arasındaki bıçaklı da 3 kişi yaralandı. Tekme ve tokatlara muhatap olan yolcu , iki taksiciyi bıçakladı.

    İHA

    Turgut Reis Mahallesi eski Adıyaman Valiliği yakınlarında taksiye binip parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P. ile taksiciler arasında tartışma çıktı.

    Müşteri ile taksiciler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bindiği taksinin parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P., taksicilerden Şaban E., ve Siraç E.'yi bıçakla yaraladı.

    İŞTE KAVGANIN DETAYLARI...

    Kavga sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Bıçak ile yaralanan her iki taksici ile darp neticesi yaralanan Rıdvan P., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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