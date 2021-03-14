Sosyal medyada bu kez patatesli savaş başladı: Patso ile fakirlik arasında ilişki var mı?

Türkiye yeni bir tartışmanın merkezi oldu. Patatesin fast food hali olarak tanımlanabilecek patsonun İstanbul'da doğduğu biliniyor. Ancak kimilerine göre patsonun anavatanı Fransa. Insider'ın 2018 yılında hazırladığı haberin videosu sosyal medyada dolaşıma girdi ve kullanıcılar Türkiye'de özellikle de İstanbul'da en lezzetli patsonun nerede tüketilebileceğini paylaşmaya başladı.

Sandviç ekmeğinin arasına konulan kızartılmış patates ve turşudan oluşan patsoya isteğe göre ketçap ve mayonez de eklenebiliyor. Kimileri patso için "geleneksel" yorumunu yaparken kimileri "fakirliğin simgesi" dedi.

Gurme Vedat Milor, patso paylaşımları sürerken "utandıran itiraf" başlığıyla bir tweeti, takipçilerine sundu. Milor, "Bir restoran eleştirmeni olarak patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" dedi. İşte ilginç yorumlar:

Bir toplum karbonhidratı, diğer karbonhidrata katıyorsa, fakirdir.

Karbonhidratlı birçok zengin yemeği var.



İstanbul'da doğdu, dünyalı oldu. Kimse patsoyu elimizden alamaz.

Yalova Belediyesi olarak açıklamak zorundayız. Patso ilk Yalova'da yapıldı.

Vedat Milor da bilmiyorsa bizim suçumuz yok.



Arkadaş lezzetli ya da lezzetsiz diye tartışalım. Ne fakiri ne zengini yahu…

Fakirin de patsosu var.

Alırım patsonu.