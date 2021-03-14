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    Sosyal medyada bu kez patatesli savaş başladı: Patso ile fakirlik arasında ilişki var mı?

    Patates ve ekmekten oluşan patso, ve ülkelerine de gitti. Kimilerinre göre patso geleneksel. Ancak patsonun fakirleşme sembolü olduğunu iddia edenler de var. , attığı tweet nedeniyle bu kez sert eleştiriler aldı.

    Patso war!

    Türkiye yeni bir tartışmanın merkezi oldu. Patatesin fast food hali olarak tanımlanabilecek patsonun 'da doğduğu biliniyor. Ancak kimilerine göre patsonun anavatanı . 'ın 2018 yılında hazırladığı haberin videosu sosyal medyada dolaşıma girdi ve kullanıcılar 'de özellikle de İstanbul'da en lezzetli patsonun nerede tüketilebileceğini paylaşmaya başladı.

    Sandviç ekmeğinin arasına konulan kızartılmış patates ve turşudan oluşan patsoya isteğe göre ketçap ve mayonez de eklenebiliyor. Kimileri patso için "geleneksel" yorumunu yaparken kimileri "fakirliğin simgesi" dedi.

    Gurme , patso paylaşımları sürerken "utandıran itiraf" başlığıyla bir tweeti, takipçilerine sundu. Milor, "Bir restoran eleştirmeni olarak patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" dedi. İşte ilginç yorumlar:

    Bir toplum karbonhidratı, diğer karbonhidrata katıyorsa, fakirdir.
    Karbonhidratlı birçok zengin yemeği var.


    İstanbul'da doğdu, dünyalı oldu. Kimse patsoyu elimizden alamaz.
    Belediyesi olarak açıklamak zorundayız. Patso ilk Yalova'da yapıldı.
    Vedat Milor da bilmiyorsa bizim suçumuz yok.


    Arkadaş lezzetli ya da lezzetsiz diye tartışalım. Ne fakiri ne zengini yahu…
    Fakirin de patsosu var.
    Alırım patsonu.

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    Haberler Yaşam Sosyal medyada bu kez patatesli savaş başladı: Patso ile fakirlik arasında ilişki var mı?