3 ÇOCUĞUNUN ANNESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Hüseyin Temurtaş üzerinde bulunan tabanca ile eşini kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Temurtaş'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKALANDI

Şüpheli Hüseyin Temurtaş kiralık bir araç ile olay yerinden ayrıldıktan sonra aracını park edip yaya olarak kaçmaya devam etmişti. Akşam saatlerinde polis ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde olayın şüphelisi Hüseyin Temurtaş, Bornova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"İZNİM OLMADAN DIŞARI ÇIKIYORDU. NAMUSUMU TEMİZLEDİM"

Temurtaş'ın emniyette verdiği ilk ifadede "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dediği öğrenildi. Öte yandan Temurtaş'ın eşine daha önce de birçok kez fiziksel şiddet uyguladığı belirtildi.