Adana'nın Ceyhan ilçesinde boşandığı, ancak birlikte yaşadığı Gizem Yıldız'ın (30) ilişkisi olduğu öne sürülen Şıhmüslüm Kavut (26) tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ömer Çelebi (30), tedavi gördüğü hastaneye yaşam mücadelesini kaybetti.
Çelebi'nin cenazesinde, 9 yaşındaki kızı Duru'nun, "Baba gitme, beni bırakma. Seni çok seviyorum" diye ağlaması, yürekleri dağladı.
Olay, 4 Mart gecesi ilçenin Şahin Özbilen Mahallesi'nde bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Ömer Çelebi, boşanmasına karşın birlikte yaşamaya devam ettiği Gizem Yıldız ve kızı Duru ile otururken, kapı zili çaldı.