Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ömer Çelebi'yi öldürmek için iki sevgilinin plan yaptığını belirledi. Kavut'un saldırıyı gerçekleştirmeden önce Gizem Yıldız'a, "Saat 21.00 gibi geleceğim. Kapıyı sen açma" diye mesaj attığı öne sürüldü.

Gizem Yıldız'ın, olay anında kapıyı Ömer Çelebi'den açmasını istediği öne sürüldü.