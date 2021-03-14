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    • 14.03.2021 17:44
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    • 14.03.2021 17:49
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    | Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Pazartesi günü ?

    Hafta sonu güneşli havanın tadını çıkaranlar haftanın ilk iş gününde havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının bugün artmaya devam edeceği Pazartesi günü iç kesimlerde, Salı gününden itibaren iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Peki pazartesi günü Pazartesi günü kar yağacak mı? İstanbul'da ? İşte detaylar...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mart Pazartesi ve yeni hafta için önemli uyarılarda bulundu. 13 Mart Cumartesi ve 14 Mart Pazar'ın güneşli geçtiği hafta sonunun ardından milyonlar yağmur ve kar bekleyişine geçti. Peki yeni haftada kar ve yağmur var mı?

    Mart ayı ile beraber hava sıcaklıkları yurt genelinde yer yer yükselirken herkes kar yağışının yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Hava sıcaklıklarının bugün artmaya devam edeceği Pazartesi günü iç kesimlerde, Salı gününden itibaren iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.

    Bugün yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. Ege kıyılarında yer yer yağış yaşanabilir.

        Pazartesi günü yurt genelinde yağışlar tekrar etkisini gösterecek. Doğuda yağmur yerini kara bırakacak. Özellikle Ege Kıyılarında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

        PAZARTESİ YAĞIŞLAR BAŞLIYOR
        Hafta sonu yurt genelinde güneşli geçerken, 15 Mart Pazartesi gününden itibaren Türkiye'nin belli kesimlerinde yağmur ve kar yağışları görülecek. Yağmur yağışları etkisi altında kalacak iller arasında İstanbul da bulunuyor.

        SALI GÜNÜNE DİKKAT
        Salı günü yurdun doğusunu etkisi altına alan kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Öte yandan yurt genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.

            Çarşamba günü yurt genelinde yağış devam ediyor. Karadeniz, Ege, Marmara'da yağmur etkisini gösterirken yurdun iç doğusunda kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Bolu, Kütahya ve Afyonkarahisar'da da kar yağışı görülecek.

            Perşembe günü kar yağışı yurdun iç kesimlerine ilerleyecek. Öte yandan yurt genelinde yağışların devam etmesi bekleniyor.

            YURTTA HAVA DURUMU
            Hava sıcaklıklarının, hafta sonunda artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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