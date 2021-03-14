Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mart Pazartesi ve yeni hafta için önemli uyarılarda bulundu. 13 Mart Cumartesi ve 14 Mart Pazar'ın güneşli geçtiği hafta sonunun ardından milyonlar yağmur ve kar bekleyişine geçti. Peki yeni haftada kar ve yağmur var mı?
Mart ayı ile beraber hava sıcaklıkları yurt genelinde yer yer yükselirken herkes kar yağışının yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Hava sıcaklıklarının bugün artmaya devam edeceği Pazartesi günü iç kesimlerde, Salı gününden itibaren iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.
Bugün yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. Ege kıyılarında yer yer yağış yaşanabilir.