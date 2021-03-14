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    • 14.03.2021 13:50
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    • 14.03.2021 13:57
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    'de hatalı sollama faciaya neden oldu! İki tırın arasında kaldı

    'de sabah saatlerinde hatalı sollama yaptığı belirtilen bir araç iki tırın arasında kaldı. Kaza sonucu otomobil adeta hurda yığınına dönerken, sürücüsü feci şekilde can verdi.

    Balıkesir'de hatalı sollama faciaya neden oldu

    'de sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü iki tırın arasında kaldı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

    Sabah saatlerinde Altıeylül ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde olan 10 D 9166 plakalı otomobil önünde giden tırı geçmek istedi. Yaptığı hatalı sollama sonucunda park halindeki tır ile hareket halindeki tırın arasında otomobil sıkıştı.

    Kaza sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi. Bölgeye gelen ambulans ekipleri otomobil sürücü S.K.'nin olay yerine hayatını kaybettiğini belirtti.

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