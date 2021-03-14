Muğla'nın Milas ilçesinde önceki akşam Bensu Narlı ve eski erkek arkadaşı Serhat K. arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Serhat K. yanında bulunan tabancayı ateşleyip, Narlı'yı göğsünden vurdu.

Talihsiz genç kız hayatını kaybetti. Katil kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde ise klasik yalan savunmaya başvurdu:

Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım.