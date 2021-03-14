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    23 yaşındaki 'yu silahla öldüren eski sevgili, klasik pişmanlık savunması yaptı

    23 yaşındaki ’yu silahla öldüren eski sevgili, klasik pişmanlık savunması yaptı: Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Evine gittim tartıştık, öldürdüm. Çok pişmanım.

    Hep aynı yalan

    'nın ilçesinde önceki akşam ve eski erkek arkadaşı arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Serhat K. yanında bulunan tabancayı ateşleyip, Narlı'yı göğsünden vurdu.

    Talihsiz genç kız hayatını kaybetti. Katil kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde ise klasik yalan savunmaya başvurdu:

    Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım.

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