Türk sinema tarihinin en önemli platolarından Simenoğlu Köşkü, 7'den 70'e hepimizin hayatında önemli yere sahip olan birçok Yeşilçam filmine ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Kanlı Nigar, Ortadirek Şaban, Neşeli Günler, Şabanoğlu Şaban, Gol Kralı ve Sevgili Dayım gibi efsane yapımlar vardı…
HAVUZU DA VAR
Uzun süredir mülk sahiplerinin oturduğu 6 odalı tarihi Simenoğlu Köşkü, satılığa çıkarıldı. Yemyeşil bir bahçesi ve havuzu olan köşke istenen fiyat ise 25 milyon TL olarak belirlendi. Simenoğlu Ailesi'nin, dillere destan köşkü neden satmak istediği merak konusu olurken; birçok vatandaş "Keşke bu tarz evlere sahip çıkılıp müzeye dönüştürülse" yorumu yaptı…
Bu arada köşkü, önemli kılan tek yanı Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapması değil... 1878 Savaşı'nda Ruslar, Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkü'ne karargah kurdular ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonuçlarını kayda geçiren Ayastefanos Antlaşması burada imzalandı.