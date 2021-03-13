



HAVUZU DA VAR

Uzun süredir mülk sahiplerinin oturduğu 6 odalı tarihi Simenoğlu Köşkü, satılığa çıkarıldı. Yemyeşil bir bahçesi ve havuzu olan köşke istenen fiyat ise 25 milyon TL olarak belirlendi. Simenoğlu Ailesi'nin, dillere destan köşkü neden satmak istediği merak konusu olurken; birçok vatandaş "Keşke bu tarz evlere sahip çıkılıp müzeye dönüştürülse" yorumu yaptı…