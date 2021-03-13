Teflon tava zararları! Uzmanlar uyardı! Kısır yapabilir





ÖZELLİKLE TİROİT BEZLERİNDE BİRİKİYOR

Kimyasal maddelerin en çok biriktiği dokuların başında tiroid bezlerinin geldiğinin altını çizen Doç. Dr. İlhan, "Yapılan çalışmalarda, bu maddelerin doğada geri dönüşümüyle, çok büyük miktarda oluştuğu ve besin kaynaklarında da, sularda da birikim yapabildiği ve tekrar tekrar besin zinciriyle insan vücuduna alınabildiği gösterilmiş. Öncelikle karaciğerde, böbrekte ve özellikle de tiroid bezlerinde birikim gösterebiliyor. Son yıllarda tiroid gerçekten, PTFE dediğimiz ve PFOA dediğimiz maddelerin birikimi ile en çok incelenen organlardan bir tanesi. Tabii hayvanlardaki çalışmalar bu konuda çok daha fazla. Hayvanlarda, bu maddelerin dokularda birikmesiyle tiroid nodüllerinde artış saptanmış durumda. İnsanlar özelinde baktığımızda da tiroid kanseri ve nodülleriyle ilgili daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu söylenebilir. Özellikle tiroid ve hormon durumu incelendiğinde birçok çalışma, tiroid hormonlarında bir azalma ve tiroid tembelliğine yol açabileceğini gösteriyor. Kadınlarda ve erkeklerde (çocuklarda) bu durumun daha da belirgin olduğu görülmüş durumda" dedi.