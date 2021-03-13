Kan donduran olay! Alzheimer hastası koca, 40 yıllık eşini tüfekle öldürüp intihar etti

Ekrem ve eşi Cennet Alptekin, farklı odalarda tüfekle vurulmuş bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.