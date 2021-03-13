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    • 13.03.2021 14:41
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    SON DAKİKA: Ünlü rapçiye hapis şoku! Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'de yakalandı

    Son dakika haberi! Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi 'de gözaltına alındı. Aydoğduoğlu, cezaevine gönderildi.

    DHA
    Ünlü rapçiye hapis şoku!

    Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi 'de gözaltına alındı. Aydoğduoğlu, cezaevine gönderildi.




    "Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu'nun, hakkında uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

    Aydoğduoğlu dün Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan bir otelde, gözaltına alındı. Burak Aydoğduoğlu, cezaevine gönderildi.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ünlü rapçiye hapis şoku! Kesinleşmiş hapis cezası bulunan Burak Aydoğduoğlu Silivri'de yakalandı