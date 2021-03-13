İş insanı Taylan Bilgel toprağa verildi

CENAZEYE KATILANLAR

Taylan Bilgel'in eşi Serpil Bilgel ile çocukları Fazıl ve Yasemin Bilgel'in taziyeleri kabul ettiği törene, aralarında 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mehmet Ağar, Hüsamettin Özkan, İlhan Kesici, Cavit Çağlar ve İnan Kıraç'ın da bulunduğu siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı.