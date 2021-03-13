Bulgar model Tatyana Toleva (35), 4 yıl önce ablasını ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi. Fatih'teki bir kuaför salonunda 6 bin liraya "örümcek ağı" olarak bilinen yüz germe işlemi yaptırdı. Operasyon sonrasında ise yüzünde hasar oluştu ve iz kaldı. Model, çok acı çektiğini belirterek durmalarını söyledi. Ancak kuaförler, bunun normal olduğunu ve acının bir gün sonra geçeceğini anlattı. Ancak kalıcı izlerle ortada kalan Toleva, yüzüne buz konularak apar topar gönderildi. Talihsiz kadın, şikayetçi oldu. Estetik işlemini yapmaya yetkinlikleri olmadığı saptanan kuaför kardeşler Melahat İ. ve Davut İ'nin 6'şar yıla kadar hapsi istendi.
HAYATIMIN 2-3 SENESİ SİLİNDİ
Toleva, yaşadığı korkunç anları anlattı: Çok zor bir süreçten geçtim. İşimi kaybettim, sevgilim beni terk etti, kilo aldım, kendimi eve kapattım. Psikolojik sorunlarım vardı. Güzel olmak isterken hayatımın 2-3 senesi silindi.
HAYATIMIN 2-3 SENESİ SİLİNDİ
Toleva, yaşadığı korkunç anları anlattı: Çok zor bir süreçten geçtim. İşimi kaybettim, sevgilim beni terk etti, kilo aldım, kendimi eve kapattım. Psikolojik sorunlarım vardı. Güzel olmak isterken hayatımın 2-3 senesi silindi.