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    • Yaşam
    • 13.03.2021 00:39
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    • 13.03.2021 00:46
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    sinden kaçarken sığındığı apartmanda '' zannedilince fena yedi

    'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde sinden kaçıp, sığınmak için girdiği apartmanda kapıları zorlayan (25), apartman sakinleri tarafından zannedilerek darbedildi. Şahsın sonucu elindeki platini çıktı.

    AJANSLAR
    Husumetlisinden kaçan adamı hırsız sandılar! Dayak yedi

    Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 93 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, husumetlisinden kaçan Hüseyin Soykan, 4 katlı binaya girdi.

    DARBEDİP KAPIYA YATIRDILAR

    Can havliyle kapıları zorlayan Soykan'ı, apartman sakinleri hırsız sanınca tartışma çıktı. İddiaya göre, çıkan tartışmada apartman sakinleri, Soykan'ı darbedip, kapıdaki bir masanın üzerine yatırdı. Gürültüyü duyan diğer apartman sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    HÜSEYİN'İN KONUŞACAK MECALİ KALMADI

    Darptan dolayı konuşmakta zorluk çeken, elinde ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Soykan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Soykan'ı darbettiği iddia edilen apartman sakinlerini, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

    ELİNDEKİ PLATİN BİLE ÇIKTI

        Soykan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp kaynaklı yaralanma meydana gelirken elindeki platinin de etkisi ile çıktığı görüldü. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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