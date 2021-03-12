Can havliyle kapıları zorlayan Soykan'ı, apartman sakinleri hırsız sanınca tartışma çıktı. İddiaya göre, çıkan tartışmada apartman sakinleri, Soykan'ı darbedip, kapıdaki bir masanın üzerine yatırdı. Gürültüyü duyan diğer apartman sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HÜSEYİN'İN KONUŞACAK MECALİ KALMADI