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    • Yaşam
    • 12.03.2021 20:25
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    • 12.03.2021 20:26
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    Mağarada ilişkiye girdikleri esnada yakaladıkları çifti basan şüpheliler kadına etmek istedi!

    Mağarada uygunsuz yakaladıkları çifti basan şahıslar, o anları kameraya alıp kadına etmek istedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gerçekleşen olayda, erkek olduklarını ve şüphelilerden kamerayı kapatmalarını rica etmesine rağmen, şüpheliler umursamadan çekimlerine devam ettiler. Mağarada birlikte olan bir çiftin telefon kamerasını açmış, kayıt alan köylüler tarafından basıldığı görülüyor.

    Mağarada cinsel ilişkiyi basıp kadına tecavüz...

    Sosyal medyada paylaşılan ve 'nin bir ilinde çekildiği anlaşılan görüntülerde, mağarada ye giren çift kimliği belirsiz kişiler tarafından basılıyor.

    KADINA İLİŞKİ TEKLİF ETTİLER

    Çifti basan kişilerin, erkeğin defalarca 'Bir müsaade et üzerimizi düzeltelim' teklifine sert tepki gösterdikleri görülüyor. Videoya alan kişilerin basılan çifte, "Yüzünü göster, senin kafanı ezerim" gibi tehditler savurduğu videoda, kadına etmek istedikleri kameralara yansıdı.

    "ÖYLE ŞEY OLUR MU, NİŞANLIYIZ BİZ"

    İlişki teklifi karşısında şoke olan erkeğin, "Ayıp, öyle şey olur mu, nişanlıyız biz" dediği duyuluyor.

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    Haberler Yaşam Mağarada ilişkiye girdikleri esnada yakaladıkları çifti basan şüpheliler kadına tecavüz etmek istedi!