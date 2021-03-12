Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin falezlerin ışıklandırılacağını duyurmasının ardından siyasilerden ve bilim insanlarından bazı isimler projeye karşı çıktı. Dünyada sadece 700 tane kalan Akdeniz foku başta olmak üzere, birçok kuş türü, endemik bitki ve canlıya ev sahipliği yapan falezlere yapılacak ışıklandırmanın hem görüntü kirliliğine neden olacağı hem de buradaki doğal hayatı yok edeceği belirtildi.
AK PARTİ İL BAŞKANI: GECE KULÜBÜ GİBİ
Falezler ve belli bazı parklarda ışıklandırmanın doğal hayata zarar vereceğini belirten AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya'nın böyle bir ışıklandırmaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Taş, "Biz evet turizm kentiyiz, tarihin, tarımın ve turizmin başkentiyiz ama bizim doğal güzelliklerimiz için geliyor turistler.
Burada ışıklandırmaya ihtiyaç yok. O yaptıkları ışıklandırmanın da sosyal medya üzerinden görsellerini gördüm. Maalesef pavyon gibi olmuş, gece kulübü gibi olmuş. O görüntüyü sadece uçakla gelenler görecek. Onun dışında hiç kimsenin o görüntüyü görme şansı yok" dedi.