



UZMANLARIN GÖRÜŞÜ ALINMALI

Falezlerdeki yarasa türlerinin yayılışının oldukça fazla olduğunu, bu ışık kaynaklarından etkileneceğini kaydeden Yetkin, "Gece beslendikleri için ışık kaynakları beslenme davranışlarını etkiliyor. Renklerin de beslenme üzerinde etkili olduğu belirlendi. Kırmızı ışığın, beslenme davranışını daha az bozduğu ortaya çıkmış. Ama ülkemizde bu tip çalışmalar daha yeni yapılıyor. Kent ekolojisi alanındaki çalışmalar Türkiye'de az. Kentler sadece insanlara değil, diğer canlılara da ev sahipliği yapıyor. Gece aktif olan bu yarasalar için hem beslenme hem tüneme için önemli bir alan falezler. Işık kaynaklarının da bunları etkileyip etkilemediği öncelikle görüşülmeli. Onun dışında fok ve diğer kuş türleri için de doğrudan uzmanlardan görüş alınarak projelendirilip, karar verilmelidir" diye konuştu.