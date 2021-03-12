e-Devlet'e girince fark etti! Kızı kreşte şiddet görmüş

Sanıklar 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Avukat Tolgahan Dalkılıç "Dava dosyasındaki iki günlük güvenlik kamerası görüntülerinde görevlilerin şiddete yönelik fiiler gerçekleştirdiği görülüyor. Olayın iki günden daha fazla sürdüğünü ve daha çok kişinin mağdur olduğunu düşünüyoruz" dedi.