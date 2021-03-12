e-Devlet'e girince fark etti! Kızı kreşte şiddet görmüş

Davayı araştıran Dölen, 4 yaşındaki kızı dahil 6 çocuğun iki yıl önce kreşte bakıcıların şiddetine maruz kaldığını öğrendi. Hürriyet'in haberine göre; olayı tesadüfen öğrendiğini söyleyen Dölen, "İki yıl önce bir velinin şiddet olayıyla ilgili kreşten şikâyetçi olduğunu duydum. Kreş yönetimi velinin iftira attığını söyledi.
Daha sonra bu olay kapandı. Çocuğumun şiddete uğradığını bilmiyordum. Bir hafta önce e-Devlet'e girince kızımın aynı olayda şiddete uğradığını öğrendim. Kreşin güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şoke oldum. Başımdan kaynar sular dökülmüş gibiydi. Bir haftadır uyuyamıyorum" dedi.
"DARP RAPORU ALDIKTAN SONRA ŞİKAYETÇİ OLDUM"
Kreşte çocuklara yapılan şiddet, Ayşe Hande Çelik adındaki vatandaşın iki yıl önce oğlunun kolundaki morluğu fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Çelik o dönem "İki yıl önce oğlum yaklaşık bir ay kreşe gitti.