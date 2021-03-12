Kaza, saat 8.00 sıralarında TEM Otoyolu Alpagutbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda aşırı buzlanma nedeniyle Ankara istikametine seyir halinde olan 6 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 minibüs sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.