Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yol güvenliğini sağlamasının ardından hasta bebek ve yakını olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Cizre Devlet Hastanesine nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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