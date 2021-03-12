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    • 12.03.2021 19:16
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    • 12.03.2021 19:16
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    ’de hasta bebeği taşıyan ambulans refüje devrildi! Bebek yara almadı

    'ın ilçesinde hasta bir bebeği taşıyan ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada, hasta bebek ve yakınları yara almadan kurtuldu. İşte ayrıntılar...

    AJANSLAR
    Hasta bebeği taşıyan ambulans refüje devrildi

    Bir bebeği hastaneye götüren 73 EC 602 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, Şırnak-Cizre kara yolunun 5. kilometresi Konak Mahallesi mevkisinde, yağmur sonrası yolun kaygan olmasından dolayı kayarak refüje devrildi.

    Kazada, ambulansın sürücüsü, sağlık ekibi, hasta bebek ve yakınları yara almadı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yol güvenliğini sağlamasının ardından hasta bebek ve yakını olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Cizre Devlet Hastanesine nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Cizre’de hasta bebeği taşıyan ambulans refüje devrildi! Bebek yara almadı