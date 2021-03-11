

BATTANİYEYE SARILI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

İddiaya göre, trans birey Kadir Yüksel'in (36) yaşadığı, Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak'taki 5 katlı binanın son katındaki daireye gelen bir yakını, Yüksel'in, odadaki çekyatın içinde battaniyeye sarılı olduğunu gördü.