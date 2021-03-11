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    • 12.03.2021 06:46
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    SON DAKİKA: 'de kan donduran olay: Çekyat içinde battaniyeye sarılı halde cesedi bulundu

    Son dakika haberi! 'in ilçesinde, cesedi dairesindeki çekyat içinde battaniyeye sarılı halde bulunan trans bireyin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

    AJANSLAR
    Kan donduran olay! Çekyatın içinde bulundu

    İzmir'in Bornova ilçesinde, cesedi dairesindeki çekyat içinde battaniyeye sarılı halde bulunan trans bireyin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.


    BATTANİYEYE SARILI OLDUĞU GÖRÜLDÜ
    İddiaya göre, trans birey Kadir Yüksel'in (36) yaşadığı, Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak'taki 5 katlı binanın son katındaki daireye gelen bir yakını, Yüksel'in, odadaki çekyatın içinde battaniyeye sarılı olduğunu gördü.



    EKİPLER SEVK EDİLDİ
    Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirledi.


        Yüksel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

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