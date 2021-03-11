İzmir'in Bornova ilçesinde, cesedi dairesindeki çekyat içinde battaniyeye sarılı halde bulunan trans bireyin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
BATTANİYEYE SARILI OLDUĞU GÖRÜLDÜ
İddiaya göre, trans birey Kadir Yüksel'in (36) yaşadığı, Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak'taki 5 katlı binanın son katındaki daireye gelen bir yakını, Yüksel'in, odadaki çekyatın içinde battaniyeye sarılı olduğunu gördü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirledi.