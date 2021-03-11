SON DAKİKA: "Polisiz" diyerek önünü kestikleri aracın sürücüsünün 4500 dolarını çaldılar





Araçtan inen kişiler, polis olduklarını söyleyerek Bulgaristan uyruklu sürücü Marev Martin Georgiev'in ve beraberindeki kadının 4500 doları ile bir miktar Türk lirasını çaldı. Aracın anahtarını da alan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.