SON DAKİKA: Kovid-19'dan sonra şimdi de mutasyon seferberliği: 76 şehirde 41 bin 552 kişide görüldü

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün yeni mutasyonları herkesi alarma geçirdi. Türkiye'de de görülen mutasyonlar vaka sayısının artmasına neden oldu. Sağlık Bakanlığı, 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri arttırdı, yeni Kovid-19 tedbirlerini bir genelgeyle açıkladı.
İşte Hürriyet'te yer alan habere göre, genelgenin ayrıntıları:
AVM VE PAZARLARA TABELA ASILACAK
"Ziyaret ve toplanmaların önlenmesine yönelik mesajlar medya ve sosyal medya kanalları kullanılarak, camilerde hutbeler yoluyla, muhtarlar ve toplumdaki kanaat önderleri vasıtasıyla anlatılacak. Kamusal alanların girişinde (Banka, PTT, market, pasaj, işhanı, AVM ve pazar gibi) içeride aynı anda bulunabilecek kişi sayısını gösteren tabela asılacak.
MAHALLELERE DENETİM
Tüm kamusal alanlarda, iş yerlerinde, toplu olarak bulunulan alanlara girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Tüm kamu ve özel hastaneler pandemi hazırlık planlarını yeniden değerlendirecek.