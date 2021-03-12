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    • 12.03.2021 07:48
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    SON DAKİKA: Kovid-19'dan sonra şimdi de mutasyon seferberliği: 76 şehirde 41 bin 552 kişide görüldü

    Son dakika haberi! Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün yeni mutasyonları herkesi alarma geçirdi. ’de de görülen mutasyonlar vaka sayısının artmasına neden oldu. , 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri arttırdı, yeni Kovid-19 tedbirlerini bir genelgeyle açıkladı.

    Kovid-19'dan sonra şimdi de mutasyon seferberliği!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün yeni mutasyonları herkesi alarma geçirdi. Türkiye'de de görülen mutasyonlar vaka sayısının artmasına neden oldu. Sağlık Bakanlığı, 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri arttırdı, yeni Kovid-19 tedbirlerini bir genelgeyle açıkladı.



    İşte Hürriyet'te yer alan habere göre, genelgenin ayrıntıları:


    AVM VE PAZARLARA TABELA ASILACAK
    "Ziyaret ve toplanmaların önlenmesine yönelik mesajlar medya ve sosyal medya kanalları kullanılarak, camilerde hutbeler yoluyla, muhtarlar ve toplumdaki kanaat önderleri vasıtasıyla anlatılacak. Kamusal alanların girişinde (Banka, PTT, market, pasaj, işhanı, AVM ve pazar gibi) içeride aynı anda bulunabilecek kişi sayısını gösteren tabela asılacak.


    MAHALLELERE DENETİM
    Tüm kamusal alanlarda, iş yerlerinde, toplu olarak bulunulan alanlara girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Tüm kamu ve özel hastaneler pandemi hazırlık planlarını yeniden değerlendirecek.

        Okullar denetlenecek. Mahalle denetim ekiplerine ait ilçe planları ve çalışmaları değerlendirilecek ve mahalle atak hızı yüksek olan bölgelerde denetim sıklaştırılacak."



        SURİYELİLER İZLENECEK
        "Suriyeli misafirlerin yoğun olarak bulunduğu yerleşim yerlerinde vaka sayıları, sağlık kuruluşlarına başvuru ve alınan numune sayıları ve pozitiflik yüzdeleri ile ortalama temaslı sayıları yakından takip edilecek."



        MUTANT VİRÜSLER ARAŞTIRILACAK
        "İllerde virüste oluşabilecek yapısal değişikliklerin zamanında fark edilebilmesi amacıyla rastgele seçilen numunelerde mutasyonun tespitine yönelik analizin yapılması sağlanacak."

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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