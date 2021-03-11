SON DAKİKA: e-Devlet miras sorgulama! Şehit oldu sanılan dededen 4 milyon lira miras kaldı





Nasuh Akar, sürpriz mirasa sevindiklerini belirterek, "Dedemizin 1'nci Dünya Savaşı'ndan geriye dönmemesi üzerinde şehit olduğı sanılmış. Askere alındığında bir tane bebeği varmış. Bize hep 'şehit oldu' diye anlatıldı. DSİ'den tebligat gelince gerçeği öğrendik. Dedemizin Mersin' in Anamur ilçesinde arazisi olduğu ve bize miras kaldığı böylelikle ortaya çıktı.