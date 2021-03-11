Geleneksel yöntemle üretiyor! Helva kapasitesi 1500 kiloya kadar çıkabiliyor

Geleneksel yapım şekli ve farklı lezzeti ile bölge halkının vazgeçilmez lezzetlerinden olan Ermenek pekmez helvasına her geçen gün rağbet artıyor. Babasından öğrendiği helva ustalığını devam ettiren 52 yaşındaki Mustafa Aydoğdu, 200 metrekarelik imalathanesinde günde ortalama 500 kilo helva ürettiğini, talebe göre bunun bin 500 kiloya kadar çıkardığını söyledi.
"ODUN ATEŞİNDE FARKLI BİR LEZZET KATIYOR"
Geleneksel Ermenek helvasının yapım aşamalarını anlatan Mustafa Aydoğdu, "Doğal pekmez helvası Ermenek'e has yöresel bir üründür. Bu bölgenin üzümleri toparlanır, kurutulur. Kurutulduktan sonra yıkama işlemlerinden geçirilir, şerbete alınır. Şerbet makinede kaynama olayı gerçekleşmeden odun ateşinde düşük ısıda pekmez oluşturulur.
Pekmez oluşturduktan sonra belli bir kıvamda helva makinasına geçer. Helva makinasında çöven bitkisi dediğimiz bitkinin suyuyla yani helva özelliğini veren çöven ile birleştirilir. Daha sonra helva makinasında 1,5 saat civarlarında helva tekrar işleme tabi tutulur daha sonra makineden çıkartılır ve tahin ile birleştirilir.