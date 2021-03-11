Geleneksel yöntemle üretiyor! Helva kapasitesi 1500 kiloya kadar çıkabiliyor

Tahin ile birleştirildikten sonra belli bir kıvam özleşme işlemi ve paketlemeye geçilir. Odun ateşi eskiden beri büyüklerimizden gördüğümüz belli bir kıvam, belli bir lezzet verdiğini biliyoruz. Diğer ateşleri ben daha önceden denedim illaki tadından farklı lezzet oluşuyor odun ateşinde. Günde ortalama 500-600 kilo civarında bir ürün imalatı yapıyoruz. İhtiyaç duyulursa kapasitemizi 1.5 tona kadar arttırıyoruz" diye konuştu.