SON DAKİKA: Çamur yağacak! Uzman isim uyardı! 2 gün evden çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Özellikle Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde, toz taşınımıyla hava kalitesi ve görüş mesafesi düşüşünün beklendiği belirtilen açıklamada, yağmur alan yerlerde çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
"YAĞMUR YAĞDIĞI ZAMAN YERYÜZÜNE ÇAMUR OLARAK SİRAYET EDECEKTİR"
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, bugünden itibaren etkili olacak toz fırtınasının yağmur yağan yerlerde kirliliğe neden olma dışında ciddi sağlık sorunları oluşturabileceği uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Şenyiğit, "Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınasının Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. Aynı zamanda yağmur da bekleniyor. Dolayısıyla yağmur yağdığı zaman bu toz fırtınası maalesef yeryüzüne çamur olarak sirayet edecektir.