SON DAKİKA: Çamur yağacak! Uzman isim uyardı! 2 gün evden çıkmayın

Tozun akciğere girmesiyle kendi hastalıklarının tetiklenebileceğini belirten Şenyiğit, "Yağmurun olmadığı yerlerde toz fırtınası olduğu zaman, tabi bunun derecesi çok önemli, özellikle gözün görmeyeceği şekilde, çok yoğunsa sağlığa etkisi daha fazlayken, daha az toz hareketi de sağlığa daha az zarar verebilir. Ne yapabilir bu? Özellikle astımı olan, KOAH'ı olan, solunumsal hastalığı olan ve alerjik hastalığı olan kişilerin çok dikkatli olmaları gerekiyor.