Dehşet anları kamerada! Küçük çocuklara kemerle saldırdı

SALDIRI ANI KAMERADA

Bir anda olay yerinden kaçan saldırgan izini kaybettirdi. Yaşanan bu dehşet dolu anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde 3 çocuk sokağa gelerek kaldırımda oturmaya başlıyor. Kısa bir süre sonra saldırgan olay yerine geliyor ve çocukların önünde kemerini çıkarmaya başlıyor.