Tavsiye üzerine başladı! Kazancı dudak uçuklattı!

Tavsiye üzerine başladı! Kazancı 150.000 TL ile dudak uçuklattı! Kırıkkale'nin Delice ilçesinde maliye memuriyetinden emekli 57 yaşındaki Erdoğan Okyay, 5 sene evvel dostunun nasihatini aldığı işe 50 kazla başladı. Her bir önceki yıl işini geliştirip 5 bin kapasiteli kaz çiftliği kuran Okyay, Türkiye'nin dört bir yanına kazın kilosunu 50, yumurtasını da 25 liradan satarak ekonomik kazanç elde ediyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
'50 KAZLA BAŞLADIK 4-5 BİNLERİ GÖRDÜK'
Okyay, "50 kazla başlayıp şuanda hemen hemen 4 bin 5 binleri gördük. Biz yumurta üretiminden civciv yetiştiriciliğine etlik ve damızlık satıyoruz şu anda. Çankırılı bir arkadaşın çiftliğinde gördüm. Samsun yol boyunda kendi yerim var. Perakende satış yerim var. Toptancı olarak verdiğimiz yerler var. İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Otobüsün gittiği, kargonun ulaştığı il ve ilçelere gönderim yapıyoruz" dedi.
'BU YILKİ KAZANCIMIZ 150 BİN LİRA'
Kars, Ardahan ve Iğdır gibi doğu illerine de satış yaptığını belirten Okyay, "Perakende temizlenmiş kilosu 50 lira yumurtası da 25 lira. Bizim kazlarımız Türkiye'de şu anda birinci sınıf etçil ırk. Mamut kazı besliyoruz. Bize internet ve sosyal ağlardan ulaşabiliyorlar. Kazancımız bizi tatmin ediyor. Bu yılki kazancımız net 150 bin lira" diye konuştu.