Eşek ve katırların yük taşıması için kullanılan, dönemlerin gözde mesleği semercilik, teknolojiye direnmeye çalışıyor.
Teknolojiyle birlikte cihaz ve araçların geliştirilmesiyle hayvanların da yük taşımasında kullanılmaması, semerciliği olan ilgiyi de azalttı. Mardin'de 48 yıldır ata mesleğini sürdüren Aydın ildoğan, bir dönem semerci dükkanlarında en 5 kişinin çalıştığını söyledi.
Ağabeylerinin de daha önce semercilik yaptığını anlatan İldoğan, zamanla bu mesleği bıraktıklarını söyledi. Mesleklerinde ustanın artık yetişmediğini ifade eden İldoğan, "48 yıldır ben bu mesleği yapıyorum.