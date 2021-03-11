Daha sonra da bu borçtan dolayı Mehmet A.'nın vatandaşları icraya verdiği öğrenildi. Çete üyelerinin, söz konusu araçları boş bir araziye götürdükleri ve polis veya jandarmayı arayarak terk edilmiş bir aracın olduğu ihbarında bulunduğu, icralık olduğu tespit edilen araçların da ilçede yediemin otoparkının olmaması nedeniyle icra müdürü Emine İ.'nin nezaretinde yediemin olarak görevlendirilen kişilerce çete üyelerinin adreslerine götürüldüğü belirlendi. Burada söz konusu araçların tüm motor ve elektronik aksamının söküldüğü ve satışa çıkarıldığı, yine çete üyeleri tarafından 200 bin liralık araçların 10 ila 20 bin liraya satın alındığı, daha sonra da sökülen parçalarının yeniden birleştirildiği belirlendi.