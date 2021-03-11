



'İLK İNSANLARIN FAALİYETLERİNİ GÖSTERİYOR'

Mağarada buldukları parçaların çakmak taşı ile volkanik bir cam olan obsidyen taşından yapıldığını ve Trabzon'da obsidyen kaynağı bulunmadığı için bu taşın dışarıdan geldiğini düşündüklerini anlatan Dr. Akgül, "Bunu anlayabilmek için obsidyenleri 'köken analizi' olarak tabir edilen bir analize tabi tutuyoruz. Mağaradan seçtiğimiz 7 adet atık parça, Kanada'ya Dr. Tristan Carter'a incelenmesi için gönderildi. Kanada'dan gelen ön sonuçlara göre 7 adet parçadan 5 tanesi Kapadokya kökenli yani Nevşehir, Aksaray, Ürgüp civarından. 2 tanesi ise 'Trans Kafkasya' kökenli. 'Trans Kafkasya' Ermenistan, Gürcistan hatta belki de Kuzeydoğu Anadolu'yu da içine alacak o coğrafyadan gelmiş olabileceği ileri sürüldü. Bu demek oluyor ki insanoğlunun belli bir hareketi var. Hareketin güzergahını ya da hangi şekillerde gerçekleşmiş olabileceğini söylemek zor olsa da biliyoruz ki bu malzemelerden biri Kapadokya'dan, diğeri Trans Kafkasya'dan olmak üzere farklı bölgelerden Trabzon'a gelmiş. Paleolitik dediğimiz ya da günümüzden 13 bin yıl önce bu bölgede bir insan faaliyeti, insan hareketliliği söz konusuymuş. Biz, 'Koskarlı Mağarası'ndan elde ettiğimiz taş aletlerle, bölgede hiç kimsenin olmaması gibi bir önyargıyı da kırmış olduk" diye konuştu.



'TRABZON'DA YAŞAMIŞ İLK İNSAN TOPLULUĞU'

Dr. Akgül, buldukları taş aletlerle o yıllarda bölgede yaşamış ilk insan topluluğunun izini keşfettiklerini söyleyerek, "Mağaradaki taş aletler Trabzon'da tespit edebileceğimiz ilk insan topluluğunu bize işaret ediyor. Şimdiye kadar en erkeni bu diyebiliriz ama Koskarlı'nın tek olduğunu düşünmüyoruz ya da Koskarlı'nın milattan önce 11 bin olmayabileceğini de göz önünde bulunduruyoruz. Orada herhangi bir kazıya başlanabilirse belki daha da erken bir tarihe ulaşmak mümkün. 'Mağara insanı' diyebileceğimiz dönemde yaşamış bir insan topluluğuyla karşı karşıyayız. Koskarlı'da ve belki de bu bölgenin şimdilik ilk sakinleri. Araştırmalar devam ettikçe Trabzon bölgesinin biraz daha erken döneme ait ilk sakinlerini bulabiliriz" dedi.



'NEREDEYSE GÖBEKLİTEPE KADAR ESKİ VE ÖNEMLİ'

Dr. Akgül, 'Koskarlı Mağarası'nda buldukları taş aletlerin, insanlık tarihinin bilinen en eski yerleşik yaşam alanı ve ibadethanesi olan Göbeklitepe ile yakın tarihlerde olduğu için önemli olduğunun altını çizdi. Akgül, "Göbeklitepe tüm dünya ve Anadolu için çok önemli. Trabzon'un 'Koskalı Mağarası'nın önemini herkese gösterebilmek için bu kıyaslama belki yapılabilir. Koskarlı Mağarası ile Göbeklitepe arasında şartlar biraz farklı ama önemine vurgu yapmak için kullanılabilecek bir cümle olabilir. Koskarlı şu anda Trabzon bölgesinde ilk olduğu, ilk insan topluluğunu bize gösterdiği için ve nispeten Göbeklitepe'ye yakın bir tarih önerdiğimiz için böyle bir karşılaştırma yapabiliriz" dedi.