Passiflora meyvesi hakkındaki bilgileri merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Passiflora meyvesi, 'çarkıfelek', 'aşk meyvesi', 'gençlik iksiri' gibi isimlerle anılıyor. Peki, passiflora meyvesi nedir, nasıl yenir? Passiflora nerede ve ne koşullarda yetişir? İşte merak edilenler...
PASSİFLORA MEYVESİ NEDİR?
Passiflora edulis, çarkıfelekgiller (Passifloraceae) familyasından çarkıfelek cinsinin en yaygın olan türüdür. "Maruçya" olarak da adlandırılmaktadır.
Çarkıfelek adıyla bilinen meyveleri insanlarca tüketildiği için tropik bölgelerde ziraati yapılır. Bitki, asma sülüğü gibi helezonik tutmaçlarla tutunarak hızlı büyür. Ömrü yaklaşık 6-7 yıldır. Soğuğa dayanıklı değildir. En fazla -1 ilâ -2 derecelere kadar dayanabilmektedir.
Meyveleri kek ve pastalara katıldığı gibi meyve suyu yapımında da kullanılır. Güney Afrika'da meyveli yoğurt yapımında gözdedir. İsrail'de "sicar" adlı şarap yapılır.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yetiştirilen 'çarkıfelek', 'aşk meyvesi', 'gençlik iksiri' gibi isimlerle de anılan passiflora (passion fruit) hasadına başlandı. Üretici İsa Görgülüer'in bir yıl önce deneme amaçlı 500 metrekare açık alana ekimini yaptığı ve ilk meyvelerini aldığı passiflora, toptan kilosu 75 liradan alıcı buldu.
Gazipaşa'da muz, avokado, passiflora (çarkıfelek), liçi (lychee- kral meyvesi), longan, mango, papaya (ağaç kavunu), ejder meyvesi (pitaya), guava (sarı ve kırmızı çilek), kahve, sapote (çikolata meyvesi), feijoa (kaymak ağacı), karambola (yıldız meyvesi), kei elması, sapodilla, pomela, lime limon, graviola (tarçın elması), goji berry, jackfruit, ambarella (altın elma), moringa, snake fruit (yılan meyvesi), rose apple (gül elması) ve pawpaw meyvesi gibi ürünler üretiliyor.