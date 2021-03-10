YURT DIŞINDAN GELEN 250, TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN 90 LİRA



Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için fidan ve pazarlama desteği sağlayan Mustafa Ezici, "Çarkıfelek meyvesinin hasadını yapıyor çiftçi. Ben de sertifikalı fidan desteği veriyorum. 1 dekara yaklaşık 444 fidan ekiliyor. Dekardan 4 ile 7 ton arası verim elde ediliyor. Dekardan 100- 150 bin lira arasında gelir sağlıyor çiftçi. Ben de 20 dekar Alanya'da ekimini yaptım. Şu anda çiçeklenmeye başladı. Temmuz- eylül ayı gibi hasat yapacağız. Yılda 2 defa meyve veriyor ürün. İhracatı var. Tüm Avrupa'ya ve Rusya'ya kilosunu 5 Euro'dan alıcı kapıda bekliyor. Üretimde hedefimize ulaşınca hem iç piyasaya hem de dış piyasaya vereceğiz.