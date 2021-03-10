İki işçinin feci ölümü! Taş kırma makine sıkıştılar

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Abdullar köyü Saitler Mahallesi'ndeki kum ocağında çalışan Mustafa Özdemir (50) ve Yunus Özdemir (41), bakım çalışmaları kapsamında kaynak yapmak için taş kırma makinesinin içine girdi.
Taş kırma makinesinin kapağını tamamen açmayan güvenlik kilidini kapatmayan işçilerin üzerine kapağın kapanmasıyla bulundukları yerde sıkıştı.
Durumu gören diğer işçiler, iş makinesi yardımıyla kapağı kaldırarak sıkışan işçilere yardıma koştu. Kilolarca ağırlıktaki kapağın kapanması sonucu makine içinde sıkışan işçilerin hayatlarını kaybettiği belirlendi.