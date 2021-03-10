İki işçinin feci ölümü! Taş kırma makine sıkıştılar

Çevre güvenliğinin alınması sonrası Jandarma Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 2 işçinin cenazeleri otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.