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    • 10.03.2021 08:45
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    • 10.03.2021 08:45
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    'de hareketli gece! Silahlar konuştu

    'de gece saatlerinde 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi silahla yaralanırken, bir kişi ise gözaltına alındı.

    İzmir'de hareketli gece! Silahlar konuştu

    'in Konak ilçesinde, 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların isabet ettiği bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası polis, bir kişiyi gözaltına aldı.

    Olay, saat 00.30 sıralarında Lale Mahallesi 1433 sokakta meydana geldi. T.Ö. ile Şafak Yurtsever K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sokak ortasında birbirine giren ikilinin tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında T.Ö., belinden çıkarttığı tabancayla Şafak Yurtsever K.'ya art arda ateş etti. Olayda sağ bacağına ve sol koluna kurşunların isabet ettiği Şafak Yurtsever K., hafif şekilde yaralandı. Yurtsever K., çevredeki vatandaşların yardımıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olay sonrası kaçan T.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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