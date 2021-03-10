Hamile kadınının feci sonu! Damdan düştü hayatını kaybetti! 8 aylık bebek hayata tutundu

Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik yapmak için iki katlı evin damına çıkan Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi, halı silkelerken dengesini kaybedip aşağı düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Hammadi'nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasne Hammadi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.