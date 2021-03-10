Hamile kadınının feci sonu! Damdan düştü hayatını kaybetti! 8 aylık bebek hayata tutundu

Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik yapmak için iki katlı evin damına çıkan Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi, halı silkelerken dengesini kaybedip aşağı düştü.