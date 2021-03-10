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    • 10.03.2021 09:02
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    Hamile kadınının feci sonu! Damdan düştü hayatını kaybetti! 8 aylık bebek hayata tutundu

    'da iki katlı evin damında halı silkelerken dengesini kaybedip düşen uyruklu 8 aylık hamile 20 yaşındaki Hammadi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hamadi'nin sezaryenle alınan ve nefes almadığı belirlenen kız bebeği ise doktorların müdahalesiyle hayata tutundu. Bebeğin tedavisi sürüyor.

    DHA
    Anne öldü! Karnındaki bebeği...

    Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik yapmak için iki katlı evin damına çıkan Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi, halı silkelerken dengesini kaybedip aşağı düştü.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    Hammadi'nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasne Hammadi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        DOĞMADAN ANNESİ ÖLDÜ
        Tedaviye alınan Hasne Hammadi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Hammadi'nin bebeği ise sezaryenle alındı. Nefes almadığı belirlenen bebek, doktorların müdahalesiyle yeniden nefes almaya başladı.

        Yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin, tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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