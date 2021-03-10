Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.03.2021 07:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2021 08:09
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak yağış geliyor!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ve Mardin'in özellikle güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji İstanbul'da etkili olacak sağanak yağış için saat verdi. İşte 10 Mart il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji İstanbul için saat verdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün 2-4 derece artması beklenmektedir.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğudan, ülkemizin kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    ÇIĞ UYARISI
    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TOZ TAŞINIMI UYARISI
    Şanlıurfa ve Mardin'in özellikle güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya'dan başlayarak bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 17°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 13°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

    KOCAELİ °C, 16°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Denizli, Afyon ve Kütahya ile Uşak'ın doğu çevrelerinin, (Perşembe) gece saatlerinde ise Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 14°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 17°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 20°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 20°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kuzeybatı çevreleri sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    ADANA °C, 2°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY °C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor.

        ANKARA °C, 15°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 14°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 16°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR °C, 15°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor.

        BOLU °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

        KASTAMONU °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

        ZONGULDAK °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde Giresun'un yağmurlu; Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        GÜMÜŞHANE °C, 12°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        RİZE °C, 12°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        SAMSUN °C, 11°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        TRABZON °C, 11°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere (Kars, Ardahan hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Bu sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kar yağışlı

        HAKKARİ °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KARS °C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde Adıyaman çevreleri ile bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde bu sabah saatlerinde pus, yer yer sis beklenmektedir. Bölgenin güney kesimlerinde (Şanlıurfa, Mardin) gece saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 17°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

        GAZİANTEP °C, 17°C
        Parçalı bulutlu

        SİİRT °C, 16°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

        ŞANLIURFA °C, 19°C
        Parçalı bulutlu geçeceği, gece saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak yağış geliyor!
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ