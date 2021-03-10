HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün 2-4 derece artması beklenmektedir.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğudan, ülkemizin kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Şanlıurfa ve Mardin'in özellikle güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya'dan başlayarak bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Denizli, Afyon ve Kütahya ile Uşak'ın doğu çevrelerinin, (Perşembe) gece saatlerinde ise Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kuzeybatı çevreleri sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı bulutlu