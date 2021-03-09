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    'da site görevlisi olarak çalışan İ.K. 10 yaşındaki oğlunu boğdu (Yaşam haberleri)

    'da site görevlisi olarak çalışan İ.K. (32), evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K’yi boğarak öldürdü. Polise teslim olan cani babanın son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı belirtildi.

    En baba vahşet

    Konya'da site görevlisi olarak çalışan İ.K. (32), evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdü. Polise teslim olan cani babanın son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı belirtildi.

    YOL ORTASINDA YUMRUK ATTI
    Bilecik'te henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi, kucağında çocuğu bulunan ve eşi olduğu tahmin edilen kadına, taksiye binmeye çalıştığı sırada yumruk attı. Polis, saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

    3 SANIĞA MÜEBBET
    Kayseri'    de, husumetli oldukları akrabalarını tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanıktan A.S, M.S. ve A.S'ye müebbet hapis cezası verildi. Ö.S ise ise 18 yıl hapisle cezalandırıldı.

        TÜRK SUBAYDAN ACI HABER
        İsveç'in         başkenti Stockholm'de 18 Kasım 2020'de kaybolan 31 yaşındaki Türk asıllı subay Deniz Arda'nın cesedi, Tyresta Ulusal Parkı'nda bulundu. Arda, kaybolmadan önce arkadaşlarına gönderdiği mesajında Nacka bölgesinde sarp kayaların arasında uzun bir koşuya çıkacağı söylemişti.

        YAREN GELDİ
        Bursa'da         yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 10'ncu kez geldi. 'Yaren' leyleğin gelmesiyle çok mutlu olduğunu söyleyen balıkçı Adem Yılmaz, "Yaren benim evladım gibi. Altı ay boyunca ben balık tutup, ona yedireceğim" dedi.

        JAPON RAPUNZEL
        Japonya         Tokyo'da yaşayan 35 yaşındaki Rin Kambe, 15 yıldır yani 20 yaşından beri saçını hiç kestirmedi. Saçın boyu 2 metreye ulaştı. Saç bakımı için her gün neredeyse saatler harcayan Kambe, 4 çeşit tarakla sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa saçlarına bakım yaptığını dile getirdi.
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        Haberler Yaşam Konya'da site görevlisi olarak çalışan İ.K. 10 yaşındaki oğlunu boğdu (Yaşam haberleri)
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