Konya'da site görevlisi olarak çalışan İ.K. (32), evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdü. Polise teslim olan cani babanın son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı belirtildi.
YOL ORTASINDA YUMRUK ATTI
Bilecik'te henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi, kucağında çocuğu bulunan ve eşi olduğu tahmin edilen kadına, taksiye binmeye çalıştığı sırada yumruk attı. Polis, saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.
3 SANIĞA MÜEBBET
Kayseri'de, husumetli oldukları akrabalarını tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanıktan A.S, M.S. ve A.S'ye müebbet hapis cezası verildi. Ö.S ise ise 18 yıl hapisle cezalandırıldı.