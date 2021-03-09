YAREN GELDİ

Bursa'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 10'ncu kez geldi. 'Yaren' leyleğin gelmesiyle çok mutlu olduğunu söyleyen balıkçı Adem Yılmaz, "Yaren benim evladım gibi. Altı ay boyunca ben balık tutup, ona yedireceğim" dedi.