"MOTOSİKLET AMBULANSLA VAKAYA ULAŞMAMIZ ÇOK DAHA KOLAY OLUYOR"

Eskişehir'de dar sokakların fazla olduğundan bazı noktalarda vakaya ulaşmanın zorluğunu dile getiren Sözer, "Eskişehir yaya trafiği açısından yoğun bir il ve trafiğe kapalı alanlar da çok fazla. Bu bölgelerden ihbar geldiğinde hastaya ulaşmamız çok zor oluyor. Bu noktada da motosiklet ambulans devreye giriyor ve vakalara ulaşmamız çok daha kolay oluyor" ifadelerini kullandı.

"KASKIMIZI ÇIKARDIĞIMIZDA BİZE HAYRANLIKLA BAKIYORLAR"

Meslekte 14'üncü yılını geride bırakan 2 çocuk annesi Gülyazı Aydın, bir kadın olarak motosiklet ambulans sürmekten gurur duyduğunu aktardı. Motosikletten inip kasklarını çıkardıklarını hastaların kendilerine hayranlık duyduklarını söyleyen Aydın, "Bu alanda ilk olmak ayrıca gurur verici. Diğer kadın arkadaşlarımla beraber bir ekip halinde uyum içerisinde çalışıyoruz. Birbirimize destek vererek işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bizi gören vatandaşlar, öncelikle kask olduğu için kadın olduğumuzu anlamıyorlar. Kaskımızı çıkardığımızda ise bizi görüyorlar ve 'aman kızım size nazar değmesin' gibi güzel ifadelerle bize olan hayranlıklarını belli ediyorlar. Özellikle kadınlardan çok destek alıyoruz" dedi.