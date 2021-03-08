Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 8 Mart 2021

KIDSTAGRAM isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını albayrak08@gmail.com'a gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Şşşşt fıstık takılalım mı ne deysin?
Pınar Özen Bayram ile Fatih Bayram'ın tatlıları Ahmet Çınar Bayram
Taze balııııık. Balığın hasını balıkçı Asil Karan'dan alacaksın
Canan ile Ulaş Mülayim çiftinin yakışıklıları Asil Karan Mülayim
Gözlüklerimi yeni aldım bakmayın büyük olduklayına seneyede takayım
Yasemin Saffet Günen çiftinin çocukları Kaan Emir
Tuğba ile Sadullah Ataklı'nın yavruları Anıl Yamaç
Bize mimar kardeşler derler bu alemde
İfakat ile Nebi Yücel'in yakışıklıları Aziz ve Taha Yücel
Şşşşt fıstık takılalım mı ne deysin?
Pınar Özen Bayram ile Fatih Bayram'ın tatlıları Ahmet Çınar Bayram
Taze balııııık. Balığın hasını balıkçı Asil Karan'dan alacaksın
Canan ile Ulaş Mülayim çiftinin yakışıklıları Asil Karan Mülayim
Gözlüklerimi yeni aldım bakmayın büyük olduklayına seneyede takayım
Yasemin Saffet Günen çiftinin çocukları Kaan Emir
Tuğba ile Sadullah Ataklı'nın yavruları Anıl Yamaç
Bize mimar kardeşler derler bu alemde
İfakat ile Nebi Yücel'in yakışıklıları Aziz ve Taha Yücel