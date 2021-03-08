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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 8 Mart 2021

    yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 8 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram | 8 Mart 2021
    KIDSTAGRAM isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını albayrak08@gmail.com'a gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Şşşşt fıstık takılalım mı ne deysin?
    ile 'ın tatlıları Bayram



    Taze balııııık. Balığın hasını balıkçı Asil Karan'dan alacaksın
    Canan ile çiftinin yakışıklıları layim



    Gözlüklerimi yeni aldım bakmayın büyük olduklayına seneyede takayım
    Yasemin Saffet Günen çiftinin çocukları



    Tuğba ile Sadullah Ataklı'nın yavruları Anıl Yamaç



    Bize mimar kardeşler derler bu alemde
    İfakat ile 'in yakışıklıları Aziz ve Taha Yücel
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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 8 Mart 2021
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