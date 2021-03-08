UYUŞTURUCUYA EL KONULDU

Yapılan kimlik kontrollerinde ise S.O.'nun uyuşturucu madde ticaretinin yanı sıra motorlu taşıt hırsızlığı gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. S.S. ve S.O. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, uyuşturucu maddeye de el konuldu.