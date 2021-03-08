Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Gaziler Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama başlattı. Uygulama sırasında bir taksiyi durduran polis ekipleri, arka koltukta oturan S.O.(24) ve yanındaki S.S.'nin (28) sokağa çıkma izinlerini talep etti.
HAMİLE OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ
Fakat şüphelilerden S.S., sokağa çıkma izinlerinin olmadığını, arkadaşı S.O.'nun hamile olduğunu ve hastaneye gittiklerini söylediği ileri sürüldü. Bu sırada, S.O.'nun çelişkili ifadeler vermesi üzerine durumdan şüphelenen polis ekipleri, olay yerine kadın polis memuru talep etti.
1 KİLO BONZAİ ÇIKTI
Bölgeye gelen kadın polis memurunun şüphelilerin yaptığı üst aramasında, S.O.'nun karın bölgesine sarılmış 2 şeffaf poşet halinde yaklaşık 1 kilo bonzai maddesi ele geçirildi.