Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.03.2021 10:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2021 10:48
    ABONE OL

    olduğunu iddia etti! Karnından 1 kilo çıktı

    'ta polis uygulamasında olduğunu ileri süren bir kadının karın bölgesine sarılı yaklaşık 1 kilo çıktı. Hamile olmadığı ortaya çıkan gözaltına alınırken uyuşturucu maddeye ise el konuldu.

    DHA
    'Hamileyim' dedi karnından çıkanlar şoke etti

    Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Gaziler Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama başlattı. Uygulama sırasında bir taksiyi durduran polis ekipleri, arka koltukta oturan S.O.(24) ve yanındaki S.S.'nin (28) sokağa çıkma izinlerini talep etti.

    HAMİLE OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ
    Fakat şüphelilerden S.S., sokağa çıkma izinlerinin olmadığını, arkadaşı S.O.'nun hamile olduğunu ve hastaneye gittiklerini söylediği ileri sürüldü. Bu sırada, S.O.'nun çelişkili ifadeler vermesi üzerine durumdan şüphelenen polis ekipleri, olay yerine kadın polis memuru talep etti.

    1 KİLO BONZAİ ÇIKTI
    Bölgeye gelen kadın polis memurunun şüphelilerin yaptığı üst aramasında, S.O.'nun karın bölgesine sarılmış 2 şeffaf poşet halinde yaklaşık 1 kilo bonzai maddesi ele geçirildi.

        UYUŞTURUCUYA EL KONULDU
        Yapılan kimlik kontrollerinde ise S.O.'nun uyuşturucu madde ticaretinin yanı sıra motorlu taşıt hırsızlığı gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. S.S. ve S.O. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, uyuşturucu maddeye de el konuldu.

        GÖZALTINA ALINDI
        S.S. ve S.O.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira para cezası kesilirken, ifadelerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikleri öğrenildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam Hamile olduğunu iddia etti! Karnından 1 kilo bonzai çıktı
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ