Emekli albay ABD'ye 1 ton kurutulmuş şeker otu ihraç edecek

Şeker otunun (stevia) sanayide kullanılmasıyla birlikte diyabet hastalarının da baklava başta olmak üzere her türlü tatlıyı rahatlıkla yiyebileceğini ifade eden Güvenç, "Bu yıl 1 milyon fide üretmeyi planlıyoruz. Türkiye'de üretilen yapraklar Avrupa'da yerini almaya başladı.