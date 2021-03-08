Emekli albay ABD'ye 1 ton kurutulmuş şeker otu ihraç edecek

Emekli albay Selahattin Güvenç, 12 yıl önce Burhaniye'de şeker otu olarak bilinen 'Stevia' yetiştirmeye başladı. Yetiştirdiği fideleri yurtiçinde üreticilere satan Güvenç, kurutulmuş yaprakları ise yurtdışına ihraç ediyor.
Almanya, Hollanda ve Amerika'ya uçakla 100'er kilo kurutulmuş şeker otu yaprağı gönderen Güvenç, şimdilerde ise aldığı 1 ton siparişi, gemiyle Amerika'ya yollayacak. Fransa'dan ise cevap bekliyor.
DİYABETLİLER BAKLAVA YİYEBİLECEK
Şeker otu ekstraktının (özü), artık Türkiye'de üretilip, kullanılmaya başlandığını belirten Selahattin Güvenç, daha çok sahil kesimlerinde stevia bitkisi üretiminin yapıldığını söyledi.