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    Eşini 5 yaşındaki çocuğunun önünde öldüresiye döven cani tutuklandı!

    , 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eski eşi .’yi öldüresiye dövdü. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler sonrası zanlı, tutuklandı. Talihsiz kadın, “Hep tutuklu kalsın” dedi.



    Samsun'da önceki gece kadına şiddetin gözler önüne serildiği bir olay yaşandı. 27 yaşındaki , 3 yıl önce boşandığı eski eşi .'yi (24), 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat dövdü. Dehşet anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası milyonlar, cani adama tepki gösterdi.



    'SANKİ O KİŞİ BEN DEĞİLİM'
    Olay sonrası cani, kıskıvrak yakalandı. İfadesinde "Çok pişmanım. Aklım yerinde değildi, bir anda gözüm döndü. Yoksa böyle yapmazdım. Özellikle çocuğumun önünde yapmazdım. Görüntüleri izledim, orada kendimi tanıyamadım, o kişinin ben olduğuna inanamadım" dedi.



    'DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİYDİM'
    Zanlı, tutuklandı. Talihsiz kadın ise "Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın" diye konuştu.



    Korkunç görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Türkiye, kadına şiddeti lanetledi.



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