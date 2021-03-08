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    'a yangın şoku!

    Komedyen ’ın ’te bulunan evinde jeneratörden yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

    Cem’e yangın şoku
    Ünlü komedyen 'ın 'teki evinin bodrum katında dün öğleden sonra jeneratör nedeniyle yangın çıktı.

    Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

    Yangın esnasında evinden dışarı çıkan Yılmaz, "Herhangi bir büyük hasar vs. yok. Gayet iyiyim" dedi.
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    Haberler Yaşam Cem Yılmaz'a yangın şoku!
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