Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında dün öğleden sonra jeneratör nedeniyle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Yangın esnasında evinden dışarı çıkan Yılmaz, "Herhangi bir büyük hasar vs. yok. Gayet iyiyim" dedi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Yangın esnasında evinden dışarı çıkan Yılmaz, "Herhangi bir büyük hasar vs. yok. Gayet iyiyim" dedi.