Dolandırıcılardan yeni yöntem: Web sitesinden şebekenin ağına düştü Bitcoin'den 1 milyon kaybetti

Bitcoin dolandırıcılığına ilişkin suç duyurusu, Şahin B.'nin avukatı Eser Çömlekçioğlu tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldı. Savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, kripto para dolandırıcılığında sistemin nasıl işlediği tüm ayrıntılarla gözler önüne serildi.
WEB SİTESİNDEN ŞEBEKENİN AĞINA DÜŞTÜ
Dilekçeye göre, tadilat işleri ile uğraşan Şahin B. yıllardır çalışarak biriktiği ve sattığı evinden kalan parasını değerlendirmek isterken, kripto para birimi alım-satımı ile ilgili bir gayrimenkul şirketinin internetteki reklamına tıklaması üzerine şebekenin ağına düştü.
BİLGİLERİNE BÖYLE ERİŞTİLER
Web sitelerindeki çerezleri kullanan şebekenin telefon bilgisine erişip, Şahin B. ile irtibata geçtiği belirtildi.
SİSTEME BÖYLE ÇEKİYORLAR
Dilekçedeki bilgilere göre, İngiltere'nin alan kodu olan +44'lü bir numaradan aranan Şahin B.'ye firma temsilcisi güvenilir bir yatırım aracı kurumu olduklarını, yatırım yapmak isterse BTC (Bitcoin Borsası) üzerinden hisse senedi, kripto para alabileceklerini, yatırılan paranın 48 saat içerisinde 2'ye, hatta 3'e katlanarak kar edileceğini, bunun kaçırılmaz bir fırsat olduğunu söyledi.
Daha sonra İstanbul'un alan kodu olan 212'li bir hattan aranan Şahin B.'ye bu kez, deneme amaçlı olarak ilk başta 2 bin 200 lira göndermesi gerektiği söylendi. Sabah'ın haberine göre, Şahin B. de deneme amacıyla 11 Şubat'ta firmanın bir özel bankadaki hesabına istenilen parayı gönderdi.
"PARAYI YATIRMANIZ GEREKİYOR"
Ertesi gün tekrar aranan Şahin B.'ye daha fazla para yatırması gerektiği söylendi. Firma yetkilisi, rakam az olduğu için 'kaldıraç sistemi' uygulanamadığını, daha fazla ve yüklü miktarda para yatırırsa parasının ikiye katlanılabileceğini anlattı. Şahin B. de kar edebileceği düşüncesiyle bu kez şirkete 220 bin lira yatırdı.