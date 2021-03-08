Dolandırıcılardan yeni yöntem: Web sitesinden şebekenin ağına düştü Bitcoin'den 1 milyon kaybetti





SİSTEME BÖYLE ÇEKİYORLAR

Dilekçedeki bilgilere göre, İngiltere'nin alan kodu olan +44'lü bir numaradan aranan Şahin B.'ye firma temsilcisi güvenilir bir yatırım aracı kurumu olduklarını, yatırım yapmak isterse BTC (Bitcoin Borsası) üzerinden hisse senedi, kripto para alabileceklerini, yatırılan paranın 48 saat içerisinde 2'ye, hatta 3'e katlanarak kar edileceğini, bunun kaçırılmaz bir fırsat olduğunu söyledi.



Daha sonra İstanbul'un alan kodu olan 212'li bir hattan aranan Şahin B.'ye bu kez, deneme amaçlı olarak ilk başta 2 bin 200 lira göndermesi gerektiği söylendi. Sabah'ın haberine göre, Şahin B. de deneme amacıyla 11 Şubat'ta firmanın bir özel bankadaki hesabına istenilen parayı gönderdi.