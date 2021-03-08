Kış mevsiminde Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve yağmur yağışı etkili olurken, Mardin'de ise yeterince yağışın meydana gelmemesi kuraklığa neden oldu.
Kuraklığın etkili olduğu Mardin'de besiciler, hayvanlarını meralarda ot bulmakta güçlük çekiyor. Derik Ziraat Odası Genel Sekreteri Ramazan Açan, Mardin'in son 20 yılın en kurak dönemini yaşandığını söyledi.
KURAKLIK SÜT VERİMİNİ DE ETKİLEDİ
Kuraklığın besicileri ve çiftçileri etkilediğini söyleyen Açan, "Son 3-4 aydır özellikle Mardin ilimizde çetin bir kuraklık yaşanmaktadır. Son 20 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz.