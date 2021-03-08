Bahçesinde buldu zengin oldu! Türkiye'deki 16 meteoritten biri! Çelik kasada saklıyor

Prof. Dr. Yeşiltaş da bulunan taşı incelenmesi için 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Meteorit Laboratuvarı'na gönderdi. İnceleme sonuçlarını o tarihte açıklayan 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral, Mehmet Güngör'ün bulduğu taşın meteorit olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Ayhan Oral o dönem, taşın Türkiye'deki 16 meteoritten biri olduğunu, Türkiye'de literatüre giren son örnek olduğunu kaydetti.